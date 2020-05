Turismo, 400 operatori della Toscana protestano in piazza a Firenze: "Regione e governo si sveglino". Video

"A causa del Coronavirus il 2020 rischia di essere un anno fallimentare per il turismo. La Regione Toscana ci deve aiutare. Non siamo invisibili". Circa quattrocento operatori provenienti da ogni zona della regione si sono ritrovati questa mattina, 27 maggio, a Firenze per manifestare sulla grave crisi del settore e sulla mancanza di aiuti all'altezza della situazione sia da parte del governo nazionale che della regione. In piazza Santa Croce hanno dato vita ad una vera e propria manifestazione, pur mantenendo le distanze e indossando rigorosamente le mascherine. "Il governatore Enrico Rossi ci deve ascoltare e deve impegnare risorse importanti per aiutarci, ma deve anche segnalare con forza i nostri problemi al governo nazionale, se non vuole che centinaia di persone si ritrovino a fare i conti con la povertà o vedano fallire miseramente le loro aziende".