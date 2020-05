Siena Fase 2, non c'è Coronavirus che tenga: è la Piazza più bella del mondo. Oggi ancora più affascinante

Siena, non c'è Coronavirus che tenga: è e resta la piazza più bella del mondo. E nel giorno della nuova Fase 2 sembra ancora più straordinaria del solito: imponente, elegante, affettuosa, affascinante. Con i suoi rumori, i suoi odori, il brusio di sottofondo. E' vero, di gente ce n'è ancora poca, non tutti i bar hanno rialzato le saracinesche e il cielo non è dei più limpidi. Ma poco importa: Piazza del Campo a Siena resta uno dei simboli della nostra meravigliosa Italia, ferita, nel pieno di una emergenza sanitaria ed economica, ma per niente disposta alla resa. Come dimostra la sua bellezza.