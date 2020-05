Coronavirus, morti quaranta infermieri. Un video per ricordare il loro generoso sacrificio

Il 12 maggio è la Giornata dell'Infermiere. Il sindacato autonomo Nursind della Toscana ha realizzato un video per ricordare i 40 operatori scomparsi nella battaglia contro il Coronavirus. Nella realizzazione del filmato è stata fondamentale la collaborazione di Andrea Bruno Savelli, autore, regista e direttore artistico del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, che ha scritto per l'occasione il testo e ha prestato la voce al video, un racconto per immagini degli ultimi due mesi, segnati dall'emergenza sanitaria. "Nella Giornata Internazionale dell'Infermiere - dichiara il segretario regionale Nursind, Giampaolo Giannoni - abbiamo ritenuto doveroso ricordare il grande sacrificio fatto dai nostri colleghi, ricordando chi ci ha lasciato. Come Nursind siamo vicini alle famiglie di coloro che sono caduti nella battaglia al Coronavirus e continueremo a combattere al fianco dei lavoratori, anche perché sia riconosciuto il valore di chi si è trovato suo malgrado a diventare un eroe".