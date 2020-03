IL VIDEO Scimmie invadono le città in Thailandia lasciate deserte dai turisti fuggiti per il Coronavirus

I turisti lasciano la Thailandia e le scimmie invadono le città.

E' accaduto a Lopburi, cittadina pochi chilometri a nord della capitale Bangkok, dove ogni giorno centinaia di turisti visitano i templi e danno da mangiare alle scimmie.

In assenza dei turisti,migliaia di scimmie si sono riversate per le strade dando vita ad una guerra per il cibo. Una situazione allarmante, ripresa da uno studente, con il video che ha fatto il giro del mondo. Le scimmie rischiano di portare nuove malattie, oltre al Coronavirus che si sta diffondendo e che ha indotto le autorità a varare norme di emergenza come la chiusura di scuole, università. impianti sportivi e locali anche turistici, con danni gravissimi per l'economia.