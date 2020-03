Suona Sunto, con la sua voce di bronzo, e il fiato si spezza in gola. Perché il campanone, che sia periodo di Palio o o inverno, ha il potere di scavare nell'anima e di raggiungere il cuore di tutti i senesi. Suona per chiamare a raccolta i cittadini, per un gesto semplice, concordato e sentito: affacciarsi alla finestra e cantare tutti insieme la marcia del Palio. Ognuno a casa sua, perché questo impone l'emergenza per il Coronavirus, ma tutti stretti in un ideale abbraccio fatto di orgoglio e di appartenenza. In San Marco, per impreziosire l'evento, si sono anche levate le note argentate di una chiarina. Inizialmente è stata identificata come una tromba, ma la realtà è diventata ben presto evidente a tutti. Uno strumento fortemente legato al tufo e alle emozioni del Palio ha dato, per qualche minuto, una spinta emotiva per reagire con forza a un momento non facile.