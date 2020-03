Anche il Castello di Monteriggioni, cantato da Dante nella Divina Commedia e baluardo della Repubblica di Siena, sprofonda nel silenzio dovuto all'emergenza Coronavirus. E' strano, ma in qualche modo anche suggestivo, il fatto che all'ombra delle torri non ci sia anima viva, specialmente in una domenica di bel tempo. Si tratta di un segno tangibile che l'emergenza è stata compresa dalla popolazione: si sono bloccate le gite turistiche fuori porta alla ricerca delle bellezze senesi, ma anche i residenti non escono di casa o, al massimo, arrivano poco fuori le mura per poi tornare indietro e rispettare il coprifuoco. E Monteriggioni riscopre un silenzio denso, tra le antiche pietre e nella campagna circostante.