Coronavirus, quattro musicisti suonano in contemporanea da tre città diverse per dire #andràtuttobene

Sono quattro musicisti giovani ma già conosciuti nel panorama concertistico classico. Il Quartetto Adorno è composto da Benedetta Bucci, viola, Edoardo Zosi e Liù Pelliciari, violini, Danilo Squitieri, violoncello. Sono tutti ex chigianisti e sono già conosciuti ed affermati a livello internazionale.

In questi giorni il Coronavirus li sta tenendo lontani e così, da tre città diverse, hanno improvvisato un concerto per dire #andràtuttobene. Hanno suonato in contemporanea da Siena, Reggio Emilia e Roma, tenendo le finestre aperte per far sentire a tutti la loro musica.

Un segnale che in tanti, anche personaggi famosi, hanno voluto dare in questo momento così difficile.