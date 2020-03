Coronavirus, italiani bloccati in Francia. Non ci sono treni ed autobus per raggiungere la frontiera

Un gruppo di italiani bloccati in Francia senza sapere come fare a raggiungere la frontiera. Tra loro due senesi tornati da un viaggio di lavoro in Ecuador. Erano partiti subito dopo Natale, quando ancora non si parlava di blocchi per arginare il contagio da Coronavirus. Avevano già il biglietto di ritorno, con scalo in Francia. E dal Sudamerica sono stati fatti partire regolarmente.

Ma una volta in Francia, non ci sono più voli, nè treni nè autobus disponibili a portarli alla frontiera. Gli italiani hanno contattato la Farnesina per trovare un modo di essere trasferiti in Italia, ma per il momento non hanno trovato neppure un posto per dormire.