Video Fase 2, Siena riprende a vivere: ecco le immagini dal centro storico della città. Tutti in mascherina

Emergenza Coronavirus Fase 2: anche Siena riprende a vivere ed a battere è soprattutto il cuore pulsante della città, il centro storico. Ecco la situazione in Banchi di Sopra pochi minuti fa, oggi 18 maggio, intorno alle 11.15. Negozi aperti e tanta gente in giro. Ovviamente viso protetto da mascherine, distanza tra le persone e spesso passo svelto, forse anche per sentirsi in qualche maniera più protetti dal rischio contagio che come ricordano gli esperti non è ancora alle nostre spalle. Quasi tutti gli esercizi commerciali hanno rialzato le serrande e all'interno proprietari e commesse, rigorosamente "mascherati" aspettano fiduciosi che inizino a rientrare i primi clienti. Ovviamente mancano i turisti.