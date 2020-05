Ezio Bosso, anche Siena piange il maestro. Quel concerto annullato in Fortezza nel 2016 per problemi di salute

Anche Siena piange Ezio Bosso, morto questa mattina, 15 maggio, nella sua casa di Bologna all'età di 48 anni, piegato dalle patologie che lo affliggevano ormai da anni. Pianista, compositore, direttore d'orchestra era molto amato in tutto il Paese (e non solo) e la città del Palio non faceva certo eccezione nella venerazione di questo immenso artista. Proprio a Siena, tra l'altro, aveva dovuto rinunciare ad un attesissimo concerto a causa dei suoi problemi di salute. Era il settembre del 2016 ed era calendarizzata un'esibizione in Fortezza. I biglietti erano andati a ruba, venduti ovunque. Ma qualche giorno prima del concerto Bosso fu costretto ad annunciare il forfait, rinunciando suo malgrado a scrivere quella che sarebbe stata sicuramente una delle pagine più belle della storia della musica a Siena.