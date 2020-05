Siena Fase 2, video da brividi: violino in concerto itinerante nella città più bella del mondo

Le immagini sono suggestive e non hanno bisogno di commenti. Il resto lo fa la musica del violino che in una Siena semi deserta sottolinea la malinconia dell'emergenza da Coronavirus, ma riempie anche i cuori di speranza e soprattutto di orgoglio. L'iniziativa è dell'Auser comunale di Siena. Un concerto itinerante nelle strade della città, pochi passanti incuriositi, tanti invece quelli che si affacciano dalle finestre attratti dalle note di Shahin che propone incantevoli melodie. Il video fa davvero venire i brividi, violino in primo piano e sullo sfondo alcuni scorci di una delle città più belle di tutto il mondo: Siena.