Siena, 20 anni di trapianti di rene. Il prof Carmellini: "Mille interventi. Bene anche con il Coronavirus"

Venti anni di trapianti di rene a Siena. Il centro festeggia il ventennale visto che l’attività è iniziata il 10 maggio 2000. Da allora a dirigere il reparto, uno dei tre in Toscana e tra i punti di riferimento a livello nazionale, è il professore Mario Carmellini. Da allora il centro ha effettuato 1.054 trapianti di rene, una media di uno a settimana. E in questo 2020, in piena emergenza Covid, le operazioni sono state 15. Il Coronavirus non ha condizionato il lavoro del reparto. "Il progetto – racconta Carmellini - nacque dalla volontà dell’allora Rettore dell’Università di Siena, Piero Tosi, dai compianti Lucio Andreassi, preside della Facoltà di Medicina e dal professor Alfonso Carli, con il fondamentale apporto della direzione dell’Aou Senese composta all’epoca dal direttore generale Claudio Macchi, dal direttore sanitario Pierino Addari, prematuramente scomparso, e dal direttore amministrativo Donatella Buti. La loro volontà ha permesso di sviluppare un’attività importante, sempre supportata dalla Regione Toscana, correlata da risultati scientifici di rilievo come l’implementazione di innovativi protocolli di terapia immunosoppressiva, la diagnostica non invasiva del trapianto di rene e l’introduzione di tecniche chirurgiche di tipo mininvasivo robot assistite. Non solo, presso il centro senese vengono effettuati sia trapianti di rene da donatore deceduto che da donatore vivente e quello delle Scotte è stato tra i primi centri in Italia a praticare la modalità di trapianto di rene cross-over, cioè tra coppie di donatori, che richiede un’organizzazione complessa perché oltre alla compatibilità genetica e alle valutazioni cliniche e immunologiche è necessario analizzare molti altri aspetti di tipo etico, sociale, psicologico e medico-legale. Desidero ringraziare – conclude il direttore della Uoc Chirurgia Trapianti di Rene – i donatori e le loro famiglie e tutti i professionisti che hanno dato e continuano a dare il loro contributo per questo centro, l’attività del Coordinamento Trapianto di Rene e del Coordinamento Donazione Organi e tessuti, l’Uoc Anestesia, l’Uoc Nefrologia, Dialisi e Trapianti, tutti i reparti che collaborano a questa attività, il volontariato e in particolare la Misericordia e la Polizia Stradale che svolgono un’attività encomiabile per il trasporto d’organi".