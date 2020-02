Il Palio è rivalità, ma anche amore, orgoglio e senso di appartenenza a una città, tutti valori che non devono mai essere ostacolati o spenti dai colori avversi dei fazzoletti. Una dimostrazione importante è appena arrivata dai bambini della Torre e dell'Oca, con i più giovani di Salicotto che sono andati in visita al museo e all'oratorio di Fontebranda. Un'iniziativa che ha coinvolto le rispettive dirigenze, ma soprattutto i gruppi piccoli dell'una e dell'altra parte. Ne è uscito un pomeriggio emozionante e stimolante, con la speranza che, con iniziative lodevoli come questa, si possa ricostruire un percorso per tornare a vivere le rivalità solo in Piazza del Campo, senza farle sfociare in odio che si trascina per tutto l'anno.