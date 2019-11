Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, anche Siena ha dato il proprio contributo con tutta una serie di iniziative per puntare il dito contro i soprusi e il femminicidio dilagante. La manifestazione più suggestiva è senza dubbio quella che ha coinvolto Fonte Gaia, uno dei simboli della città, incastonata in piazza del Campo e, per l'occasione, illuminata di arancione

Uno spettacolo che ha affascinato i senesi e i turisti che hanno affollato il cuore della città del Palio, un modo efficace per lanciare un messaggio che non deve rimanere circoscritto a un giorno canonico designato dall'Onu, ma deve entrare nella tradizione quotidiana del rispetto verso il prossimo.