La Festa della Repubblica 2020 non può seguire il consueto protocollo. L'emergenza Coronavirus impone regole precise, tra cui il divieto di assembramenti che impedisce di svolgere il cerimoniale previsto per questa storica data del 2 giugno. In tempo di pandemia, però, certi ostacoli sono stati almeno in parte smussati grazie alla tecnologia e ai contatti via computer o smartphone. E' storia recente il video dell'Accademia Chigiana, con l'inno di Mameli cantato e suonato a distanza da oltre 100 docenti e allievi della prestigiosa istituzione, ognuno nella propria abitazione. Il presidente Sergio Mattarella, al cospetto di tanta suggestione e bravura, ha mandato una lettera al direttore artistico Nicola Sani per ringraziare tutti. Anche a Siena i bambini e le bambine delle scuole Gianni Rodari e Baldassarre Peruzzi hanno voluto fare un omaggio all'Italia ideando qualcosa di analogo. A dar loro il giusto merito ci ha pensato il sindaco Luigi De Mossi, che ha rilanciato il loro filmato sulla sua pagina Facebook.