Le bellezze della Valdorcia in un video: un modo per invogliare i turisti a fare un viaggio

Le bellezze di Pienza e della Valdorcia in un filmato suggestivo, con immagini mozzafiato e una musica incalzante e coinvolgente. Lo ha realizzato Gaia Biagiotti, con la stretta e preziosa collaborazione della Pro Loco di Pienza. Un viaggio nella bellezza di patrimoni Unesco, paesaggi che sembrano dipinti, luci e colori di un lembo di terra che da sempre incanta artisti e semplici turisti, o cittadini della zona. "In questo modo - spiega il sindaco pientino Manolo Garosi - abbiamo pensato di concedere uno sguardo dentro il nostro scrigno, con un anticipo dei luoghi che ci circondano. Chi vedrà questo spettacolo la prima volta, avrà voglia di venirci, mentre chi c'è già stato desidererà essere ancora qui". Un modo efficace per provare a invogliare il turismo in una fase in cui ripartire al più presto dopo l'allarme Coronavirus sarà fondamentale.