Dopo i lunghi mesi di isolamento e di saracinesche abbassate, da questa mattina, 18 maggio 2020, molti negozi di Siena hanno potuto riprendere la loro attività, anche se il clima non è ancora del tutto rilassato, come testimoniano le mascherine sul volto e le distanze di sicurezza da mantenere. Però già aver riaperto è una conquista importante, in attesa che arrivino i clienti. "Ho una fila fuori che arriva fino a piazza della Posta - ironizza Andrea Leonardi di Zeta Shoes, sdrammatizzando. - A parte gli scherzi, un po' di gente in giro c'è. Speriamo che la ripresa possa essere positiva: non dico veloce, sarebbe una parola grossa".