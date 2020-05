Anche Siena ha deciso di aderire all'iniziativa "Risorgiamo Italia" lanciata da di Horeca (Hotellerie restaurant café) e dal Movimento imprese ospitalità. Per veicolare e amplificare il proprio grido di dolore per un comparto che rischia di pagare un prezzo altissimo alla pandemia da Coronavirus, i settori di ospitalità, ristorazione e pubblici esercizi chiedono di spegnere le luci su tutto il territorio nazionale questa sera a partire dalle 21,30. Per dimostrare vicinanza a tutto il mondo del food e and beverage e di tutto il suo indotto, l'amministrazione comunale senese ha acconsentito a spegnere le luci monumentali in piazza del Campo dalle 21.30 alle 21.40.