Coronavirus, gli studenti italiani bloccati in Honduras sono arrivati in Italia

I 34 studenti italiani bloccati in Honduras dall'emergenza Coronavirus, sono arrivati in Italia.

L'aereo che da Francoforte li ha trasferiti a Roma è atterrato al tramonto. E' stata una lunga odissea quella degli studenti che si trovavano in Honduras per una vacanza studio che sarebbe dovuta durare un anno. Tra loro anche due senesi, Roberta Gambassi e Ginevra Brogi, ed una di Montevarchi, Miriam Belkarmi, tutte diciassettenni.

In Honduras è stato proclamato il coprifuoco e sono state razionate acqua e energia elettrica. Le condizioni igieniche scarse rendevano pericolosa la loro permanenza anche in isolamento. E' stato grazie alla lettera inviata dai genitori al ministro Di Maio, all'interessamento del sindaco Luigi De Mossi, della Farnesina e al lavoro, non facile, dell'ambasciatore italiano in Guatemala, competente anche per l'Honduras, Edoardo Pucci e all'ambasciatore dell'Unione Europea Stefano Gatto, senese, che sono stati imbarcati in un volo tedesco di rimpatrio, trasferiti prima a Francoforte e, finalmente, adesso in Italia. E' stata una delle ragazze a postare l'atterraggio in Italia.