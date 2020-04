Coronavirus, sono in viaggio per rientrare in Italia gli studenti bloccati in Honduras

Sono in viaggio per rientrare in Italia i 34 studenti italiani bloccati in Honduras dall'emergenza Coronavirus. Tra loro le due diciassettenni senesi Ginevra Brogi e Roberta Gambassi ed una di Montevarchi, Miriam Belkarmi.

Tutti gli studenti sono stati fatti salire su un pullman, muniti di mascherine di protezione, mantenendo per quanto possibile distanze di sicurezza.

All'aeroporto di San Pedro sono attesi da un aereo inviato appositamente dalla Germania per il rimpatrio dei cittadini dell'Unione Europea, tra i quali gli studenti che erano nel paese del centroamerica per una vacanza studio di un anno, che avrebbe dovuto concludersi ad agosto. Gli studenti atterreranno a Francoforte e poi saranno trasferiti in Italia, grazie all'interessamento della Farnesina, del sindaco di Siena Luigi De Mossi e degli ambasciatori d'Italia e dell'Unione Europea.

In Honduras è stato decretato il coprifuoco e razionate acqua ed energia elettrica.