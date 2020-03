Per una notte Siena si è data appuntamento alle finestre per cantare e scacciare i timori del Coronavirus. Una partecipazione di massa, un successo, che ha unito i cittadini del centro storico (e non solo), fieri di intonare la marcia del Palio dopo che il potente suono di Sunto, il campanone della torre del Mangia, aveva richiamato tutti, come accaduto ogni volta che c'è stato bisogno di scrivere la storia. E, visto che l'occasione era propizia, non è mancata nemmeno la Verbena. Anzi, una Verbena speciale è stata intonata da Gianna Nannini, a Milano ma con il cuore idealmente sulle lastre. Lo ha testimoniato il sindaco Luigi De Mossi con un video sul proprio profilo Facebook in cui è contenuto un collage dei vari angoli senesi e si conclude proprio con il contributo di "Giannissima". A corredo, il commento del primo cittadino: "Questa è Siena! Che emozioni, che orgoglio!"