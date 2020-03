Coronavirus, Siena canta la marcia del Palio in segno di speranza: anche il sindaco De Mossi alla finestra

Coronavirus, emozioni nella città di Siena nella giornata di domenica 15 marzo.

L'intera città, alle 21, quando ha smesso di suonare il campanone le cui campane avevano rintoccato per cinque minuti, ha cantato la marcia del Palio.

E' un messaggio di speranza importante in un momento tanto difficile per Siena e l'intero paese. Alla finestra, alla fine del video, si vede anche il sindaco Luigi De Mossi che non ha voluto mancare all'appello della sua cittadinanza.

Proprio oggi è arrivata la notizia del primo morto per il coronavirus in provincia di Siena, un anziano di Poggibonsi, come comunicato dall'Asl Sud Est.