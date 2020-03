Coronavirus, Siena si unisce all'Italia e canta l'inno di Mameli GUARDA IL VIDEO

La città di Siena si è unita a tutta l'Italia cantando l'Inno di Mameli. E' successo nel pomeriggio del 13 marzo 2020 in uno dei quartieri periferici della città. Alcune amiche, tra cui l'esponente sindacale della Whirlpool, Elisa Pieri con l'amica Susy hanno organizzato l'evento: "Eravamo scettiche, non credevamo potesse essere accettata dagli altri condomini e abitanti questa iniziativa, invece è stato un momento emozionante che ci ha coinvolto tutti" hanno detto. E così, nella reclusione necessaria per frenare l’espandersi del Coronavirus, i senesi insieme a tutti gli altri italiani si sono ritrovati uniti nella battaglia in nome dell’orgoglio nazionale. In molte parti della città di Siena e dei paesi limitrofi sono anche stati esposti alle finestre vessilli, nastri e bandiere dell'Italia.