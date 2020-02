Siena, viaggia in superstrada con il monopattino, automobilisti increduli. Il video

E' entrato con il monopattino elettrico nella superstrada Siena-Firenze, percorrendo la strada al margine destro della carreggiata.

E' accaduto nel pomeriggio di venerdì 22 febbraio a Siena. Alcuni automobilisti di passaggio hanno ripreso l'incredibile situazione. Incurante del pericolo delle auto che sfrecciavano ad alta velocità, l'uomo ha continuato imperterrito a viaggiare sul suo mezzo.

Oltre a riprendere quanto avveniva, gli automobilisti hanno subito avvertito le forze dell'ordine.

Il decreto Milleproroghe 2020 ha introdotto nuove regole sui monopattini elettrici: dalle strade in cui è possibile l’uso ai limiti di velocità, dall’età in cui è possibile guidare il monopattino elettrico alle sanzioni in caso di violazioni. I monopattini elettrici possono circolare su tutte le strade urbane con limite di velocità di 50 km/h. È consentito usarli anche sulle piste ciclabili extraurbane. Non certo su una superstrada.