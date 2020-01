Siena, con la pioggia il piazzale della stazione ferroviaria si trasforma in un lago

E' sufficiente una pioggia più abbondante perchè il piazzale della stazione ferroviaria di Siena si trasformi in un lago. Grandi pozze d'acqua si formano proprio davanti alla fermata dell'autobus, impedendo di attraversare senza entrare nell'acqua. Il passaggio delle auto crea spruzzi che bagnano chi è in attesa e gli autisti degli autobus, per far salire gli utenti, devono avvicinarsi il più possibile al marciapiede.

Sono anni che la situazione è questa, senza che nessuno vi abbia mai posto rimedio. Un disagio più volte segnalato ma che per ora è senza soluzione. Il Comune ha in programma lavori di ristrutturazione della piazza.