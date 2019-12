Sono arrivati anche a Siena, in Piazza del Campo, i due medici francesi che, con i tre figli Martin (6 anni), Loup (4 anni) e Augustine (2 anni) stanno percorrendo la via Francigena con due asini per arrivare da Bordeaux a Roma.

I medici poco più che trentenni Niels ed Elise Payelle, insieme ai loro figli Martin, Loup e Augustine, sono partiti da Bordeaux a metà maggio, percorrendo tutto il sud della Francia a piedi, scortati dai loro asinelli, fino a raggiungere l’Italia. Sono passati da Torino, Vercelli, hanno attraversato l’Emilia e sono arrivati in Toscana percorrendo la via Francigena, meta di tanti pellegrini. “Il nostro viaggio è un modo per vivere un’avventura familiare e prenderci del tempo da dedicare ai nostri bambini – spiega Niels Payelle, medico di pronto soccorso -. Ma è anche un pellegrinaggio di ringraziamento: io e mia moglie abbiamo terminato i nostri studi e siamo tutti in buona salute”.

Arianna Falchi