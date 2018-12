Fontana Milano 1915, il made in Milano che ha successo nel mondo

Milano (askanews) - Cento anni fa era un piccolo laboratorio artigianale di pelletteria, "Casa e bottega", si diceva allora. A distanza di più di un secolo, Fontana Milano 1915 è un'azienda consolidata a livello mondiale, con i suoi principali mercati, oltre all'Italia, negli Stati Uniti, in Giappone e in Corea. Che celebra, in un incontro conviviale nel workshop milanese dove è esposta la nuova ...