La protesta degli studenti universitari al rettorato: "Esenzione per le tasse, non abbiamo i soldi"

Una ventina di studenti universitari del gruppo "Noi restiamo" hanno manifestato questa mattina davanti al rettorato a Siena. Chiedono di poter essere esentati dal pagamento della seconda rata delle tasse universitarie di questo anno accademico e delle due rate del prossimo anno. "La situazione è difficile in tutta Italia - afferma Cristina Re, una delle manifestanti -. Nelle famiglie ci sono meno soldi, diventa più difficile anche pagare le tasse universitarie. Il rischio è che tanti giovani siano costretti a lasciare gli studi per cercarsi un lavoro. Ma la formazione non deve diventare un privilegio per pochi che possono permetterselo. Il governo ha stanziato tanti soldi per molte categorie di lavoratori, ma a noi non ha pensato nessuno".

Leggi anche: la didattica a distanza.