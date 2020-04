Gianna Nannini, assalto anti nucleare all'ambasciata di Francia a Roma: blitz 1995 Guarda il video

Era luglio 1995 e Gianna Nannini insieme ai volontari di Greenopeace assaltava l'Ambasciata francese a Roma per protestare contro il nucleare. La cantautrice di Siena, schierata al fianco della squadra Interventi speciali, improvvisò un concerto di protesta proprio sotto al tricolore francese, supportata dal gruppo musicale Settore Out, iniziando con l'inno pacifista Il disertore di Boris Vian. L'inizio, Monsieur le presidente, era ovviamente riferito a Jacques Chirac. Ma non si limitò a questo: dopo un quarto d'ora Gianna Nannini salì sul balcone dell'ambasciata, issata con una corda. Nel frattempo si erano radunati circa ottocento improvvisati spettatori che cercarono persino di rallentare l'intervento delle forze dell'ordine. Quando gli agenti riuscirono a staccare l'amplificazione da 3mila watt sul camion arrivato da Amburgo, Gianna Nannini continuò a cantare dal balconcino di palazzo Farnese con un megafono. Fu necessario l'intervento dei vigili del fuoco per far terminare l'esibizione e Gianna Nannini. In occasione della Giornata della terra (22 aprile) sul suo profilo Instagram Nannini a pubblicato il video di un pezzo di quell'esibizione.