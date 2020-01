Siena, Capodanno con Paolo Ruffini. Il video dello scoccare della mezzanotte senza botti

Il conto alla rovescia del Capodanno a Siena con lo spettacolo di Paolo Ruffini e della Compagnia Mayor Von Frinzius, è stato insieme al sindaco Luigi De Mossi: "Siena ci stupisce sempre, Siena siete tutti voi, un popolo meraviglioso - ha detto il sindaco. - Vogliamo abbattere le barriere e questa sera lo abbiamo dimostrato. Auguri a queste meravigliosa città" .

In un tripudio di coriandoli dorati, il brindisi allo scoccare della mezzanotte in Piazza del Campo. Neppure un botto, come stabiliva l'ordinanza comunale, ma decine di enormi palloni rossi che il pubblico sospinge per la Piazza, come un'onda inarrestabile. Un rispetto delle norme che non è passato inosservato. Anche Paolo Ruffini ha elogiato i senesi per la sensibilità dimostrata