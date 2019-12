Siena, il video dei Babbi Natale che suonano le canzoni natalizie per le vie del centro storico

La banda dei Babbi Natale che suona le canzoni natalizie nel centro storico ha allietato il pomeriggio domenicale a Siena. Nelle strade piene di gente, la banda ha fatto crescere l'atmosfera natalizia in una giornata dedicata all'acquisto dei regali.

E' stata una domenica con tante iniziative. La mattina i Babbi di Natale in moto hanno fatto il giro della città ed attirato l'attenzione di tanti bambini. Poi il trenino, carico di famiglie, nel percorso illuminato dalle luci di Natale, e le proiezioni in Piazza Matteotti e Piazza del Campo, che hanno attirato tantissime persone. In molte contrade è arrivato Babbo Natale, per la gioia dei bambini. Soprattutto negozi pieni, come non si vedeva da tempo.