Sono francesi, compagni nella vita e nella trasmissione Tu si que vales del 24 novembre, su Canale 5, hanno lasciato il pubblico a bocca aperta, compresi i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e la presentatrice Belen Rodriguez. Loro sono i ballerini acrobati, Ludivine Furnon e Nicolas Besnard e insieme formano il Duo Maintenant. Sul brano Arriverà dei Modà hanno proposto un'incredibile balletto acrobatico, funambolico e sensuale che il pubblico ha salutato con una standing ovation. I due artisti, che al termine del numero incalzati da Rudy Zerbi hanno ammesso di essere una coppia, hanno avuto il voto positivo dai quattro giudici e da 98 dei 100 giurati del pubblico. Tutti in studio sono rimasti perplessi per il fatto che i Maintenant non abbiano ottenuto quello che sarebbe stato un meritatissimo 100%. Hanno comunque superato il turno e quindi li rivedremo nelle prossime puntate della seguitissima trasmissione Mediaset.

