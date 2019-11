Un metodo rapido ed economico per evitare la plastic tax

Il governo vuole la plastic tax e, in attesa della definizione della legge di bilancio, il testo prevede la "introduzione di un’imposta sugli imballaggi di plastica con decorrenza dal 1 giugno 2020 (aliquota 1 euro per kg)". Il che, tradotto sul peso e il relativo prezzo medio di una bottiglia di plastica, andrebbe a influire tra i 2,5 e i 4 centesimi in più a bottiglia (a seconda delle marche). Un aumento, insomma, che oscilla tra il 5,6 per cento e il 13,3 per cento del prezzo per bottiglia. E a fine anno, sul bilancio di una famiglia, questa somma finisce per incidere in maniera significativa. Come fare per evitare i rincari e fare del bene all'ambiente? Semplice: basterebbe rifornirsi di acqua dai distributori pubblici, presenti ormai in molti centri, utilizzando bottiglie di vetro. Un set da sei bottiglie da un litro, ad esempio, si trova a partire da 12 euro su Amazon, incluso il sistema di trasporto. E si può lavare e riutilizzare all'infinito. Non solo. L'acqua al distributore pubblico costa 5 centesimi ogni 1,5 litri ed è disponibile sia frizzante che naturale ed è anche refrigerata. Una buona pratica utile a schivare i balzelli del governo, ridurre il consumo di plastica e fare bene all'ambiente. Così come al portafoglio, a prescindere da qualsiasi tassa sulla plastica.