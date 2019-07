Tre nuovi laboratori al San Raffaele Pisana di Roma

All’istituto San Raffaele Pisana di Roma sono stati inaugurati 3 nuovi laboratori di neuroscienze all'interno del Centro dedicato alle ricerche sulla comprensione dei meccanismi che comportano l’insorgenza di patologie come il Parkinson, l’Azheimer e la sclerosi multipla. Nel corso dell'inaugurazione dei 3 laboratori è stata presentata anche la "Piattaforma Biotech 4.0", il progetto finanziato dal ministero dello Sviluppo Economico per 36 milioni di euro che avrà come obiettivo principale quello di erogare servizi unendo il mondo della ricerca italiana con le industrie del farmaco e biotecnologie.