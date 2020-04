Coronavirus, bilancio Asl Toscana Sud Est: più guariti che nuovi casi. Siena, sei positivi in provincia. Video

Nell'emergenza Coronavirus si conferma la tendenza registrata già ieri 19 aprile: il numero dei guariti supera il numero dei nuovi casi. Lo annuncia il direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Antonio D’Urso nel messaggio quotidiano apparso sui social. “A fronte di 28 guariti, ci sono 15 nuovi casi – sottolinea D’Urso - Sette in provincia di Arezzo, due in provincia di Grosseto, sei in provincia di Siena". I casi in provincia di Siena sono due ad Abbadia San Salvatore, tre a Piancastagnaio, uno a San Gimignano. Tre i morti ufficializzati oggi, 20 aprile: un anziano di 92 anni deceduto in una Rsa di Montevarchi e due in provincia di Siena. Una donna di 88 anni di Torrita di Siena e un uomo di 70 anni di Abbadia San Salvatore, che D'Urso aveva già annunciato ieri 19 aprile.