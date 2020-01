Senese dell'anno del web, i dieci personaggi da votare per eleggere il preferito del 2019

Il "Senese dell'Anno" ha incoronato i primi vincitori. Sono i Deschema a sbaragliare tutti gli altri concorrenti con una pioggia di tagliandi consegnati alla redazione del Corriere di Siena (La classifica sul quotidiano del 6 gennaio).

Si apre adesso una fase successiva, per eleggere il "Senese dell'anno" del web.

Per due giorni sarà possibile votare via web, tramite il link pubblicato sui social, il preferito tra i dieci. I due punteggi non saranno sommati ma daranno due verdetti distinti. Sarà possibile votare una sola volta, quindi è necessario coinvolgere più persone possibili condividendo il link.

Poi il verdetto finale e l'appuntamento per le premiazioni.