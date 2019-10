Ci siamo, per l'Emma Villas arriva il momento del debutto nel campionato di volley serie A2. Una nuova avventura per cancellare la strana stagione appena trascorsa in Superlega, con una squadra sulla carta da play off che non ha trovato di meglio da fare che retrocedere tra lo stupore degli addetti ai lavori. L'avventura di Siena nella seconda serie nazionale comincia con la Peimar Calci, matricola ambiziosa che ha i favori del pronostico da parte degli esperti.

Lo schiacciatore biancoblu Sebastiano Milan commenta: "Ce la vediamo con una squadra davvero forte, ha esperienza, fisicità e centimetri. Da parte nostra, abbiamo fatto tutto il possibile per prepararci al meglio e ora si tratta di giocare a pallavolo e buttare giù più palloni degli avversari per provare a vincere la sfida”.