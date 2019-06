Grave incidente a Montepulciano

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti questa mattina - 5 giugno 2019 - per un incidente stradale che ha visto coinvolto un motocarro, sulla S.P 68 km 1+100 località Montepulciano Stazione. A bordo del motocarro erano presenti due persone che sono rimaste ferite e sono state prese in carico dal personale sanitario del 118. Sul posto anche l'elisoccorso Pegaso che ha portato via un passeggero in condizioni gravissime trasportando all'ospedale di Siena. I rilievi alla Polizia Municipale.