Adesso è ufficiale: Frecciarossa a Chiusi-Chianciano. Ecco corse e orari

Adesso è ufficiale: una coppia di Frecciarossa (9501 e 9570) della tratta Milano-Roma-Napoli arriverà ogni giorno anche nella stazione ferroviaria Chiusi-Chianciano Terme con il nuovo orario, in vigore da domenica 9 giugno 2019.

Questi gli orari dei due collegamenti: partenza da Milano alle ore 5:00, con fermate a Bologna Centrale (ore 6:02), Firenze Santa Maria Novella (ore 6:46), Arezzo (ore 7:28), Chiusi-Chianciano Terme (ore 7:56), Roma Tiburtina (ore 8.51), Roma Termini (ore 8:58) e arrivo a Napoli Centrale alle ore 10:20.

Partenza da Napoli Centrale alle ore 18:50 con fermate a Roma Termini (ore 20:00), Roma Tiburtina (ore 20:17), Chiusi-Chianciano Terme (ore 21:07), Firenze Santa Maria Novella (ore 21:51), Bologna Centrale (ore 22:35), Reggio Emilia Av Mediopadana (ore 22:57), Milano Rogoredo (ore 23:35) e arrivo a Milano Centrale alle ore 23:50.

I biglietti sono già consultabili ed acquistabili sul sito di Trenitalia.

“Le due fermate concesse, dopo anni di lavoro da parte di Regione e Comune, alla stazione di Chiusi, vanno nella direzione che stiamo perseguendo - dichiara l'assessore ai trasporti e infrastrutture della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli - ovvero di creare opportunità di collegamento ai servizi di alta velocità anche per gli utenti del bacino della Toscana del sud".

Ovviamente entusiasmo alle stelle per il sindaco di Chiusi, Juri Bettollini, che lavorava da anni su questo fronte: "Con grande soddisfazione i treni alta velocità fermeranno nella stazione ferroviaria Chiusi-Chianciano Terme, a conferma dell'impegno preso nei confronti della nostra amministrazione e del settore trasporti della regione Toscana da parte del Gruppo FS Italiane permettendo di collegare la nostra Città e i territori della Val di Chiana, della Val d’Orcia, dell'Amiata, della città di Siena, delle terre degli Etruschi, del Trasimeno e dell’Umbria alle grandi Città d'Arte: una vera e propria “rivoluzione” per la città di Chiusi e per tutto il bacino territoriale che vede nella stazione Chiusi-Chianciano Terme un hub strategico per il rilancio economico di tutti comparti".