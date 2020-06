Sanità Siena, la Usl potenzia i Cup per prenotare visite ed esami: ecco cosa cambia

di Alessandro Lorenzini

I Cup dell'Azienda Usl Toscana Sud Est (Siena, Grosseto ed Arezzo) verranno potenziati. E’ la decisione giunta al termine di una riunione fiume per far fronte alle migliaia di nuove richiesta di prestazioni sanitarie arrivate al call center, a cui ha dato vita l'azienda, dopo le segnalazioni di medici, cittadini e sindacati sull’ingolfamento del sistema di prenotazione delle visite e delle prestazioni sanitarie. “Nei giorni e negli orari di apertura, nel numero di addetti, nelle tipologie – annuncia il direttore generale della Usl Toscana Sud Est, Antonio D’Urso - l’emergenza Covid-19 ha assorbito energie in modo straordinario e adesso stiamo non solo riorganizzando ma potenziando la risposte che i cittadini si attendono. I Cup sono un punto di riferimento essenziale. Quelli fisici e tradizionali hanno dovuto subire un ridimensionamento a causa del distanziamento fisico: sia degli operatori che dei cittadini. Le file non piacciono ai cittadini e non vanno bene a noi. Per cui siamo intenzionati a tenere aperti gli sportelli anche nei fine settimana e a prolungare l’orario dalle 8 alle 18 senza interruzioni. Per quindici giorni valuteremo anche l’efficacia del potenziamento che ci apprestiamo a fare del Cup telefonico e di quello che si basa sulle farmacie”. In sostanza l’azienda si è trovata a dover gestire le prenotazioni delle prestazioni “maggiorate” di tutte quelle che non è stato possibile erogare durante il lockdown e questo ha di fatto mandato in tilt il sistema di prenotazioni, con lunghe attese e funzionalità ridotte. “Potenzieremo il Cup telefonico mettendo a disposizione più linee - continua D’Urso - recuperando pure quelle che avevamo messo a disposizione per l’emergenza Covid ma chiedendo anche un impegno straordinario sia ai nostri dipendenti in smart working che ai gestori esterni del servizio Cup. Stiamo valutando anche una casella mail dedicata". La Usl Sud Est ha elaborato anche il percorso successivo a questa riorganizzazione. "Se queste azioni non si riveleranno capaci - spiega D’Urso - di fronteggiare completamente il problema dell’accumulo di domande del periodo Covid punteremo, per il tempo che sarà necessario, a Cup fisici temporanei aggiuntivi”. Per quanto riguarda i prelievi nell'ospedale di Nottola si procederà ad eseguirli anche nel pomeriggio, mentre a Campostaggia arriverà un apparecchio mobile per riaprire i prelievi anche al di fuori di preospedalizzazione e oncologici, che non sono mai stati bloccati. Le novità saranno operative dall'inizio della prossima settimana. “Tra la fine di questa e l’inizio della prossima – conclude D’Urso – metteremo a punto e concretizzeremo un progetto con un obiettivo semplice: garantire ai cittadini un contatto rapido per prenotazioni di esami, visite e prestazioni”. “Ad oggi – spiega il direttore amministrativo Francesco Ghelardi – abbiamo lo stesso numero di telefonate ricevuto nell'intero anno passato. La nostra azienda eroga 35mila prestazioni al mese e a questo dobbiamo annoverare l’arretrato da superare. Stiamo cercando di dare risposte concrete”.