Nel corso dei controlli per il rispetto della normativa anti Coronavirus, la Guardia di Finanza di Siena ha riscontrato che il titolare di un bar della Valdichiana non aveva pagato il canone per il televisore installato nella propria attività. "L’evasione del canone speciale Rai - spiegano le fiamme gialle - fin dal principio dell’anno in corso ha costituito oggetto di accurato monitoraggio, con specifico riferimento alle spettanze dovute dagli esercizi commerciali aperti al pubblico, i quali, al fine di fornire un servizio maggiormente appetibile, specie in concomitanza di eventi sportivi, dotano il proprio locale di apparecchio televisivo. A differenza della tassa ordinaria, che a partire dall’anno 2016 viene inserita nella bolletta della luce, il tributo per gli esercizi pubblici che detengono apparecchi televisivi è dovuto in relazione alla tipologia di attività esercitata ed è proporzionale alla categoria di appartenenza ed agli apparecchi detenuti, variando dagli oltre 6000 euro dovuti da un albergo di lusso ai 200 euro per strutture ricettive con un solo televisore". Ovviamente il titolare del bar è stato sanzionato come previsto dalla normativa.