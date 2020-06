Siena, conto alla rovescia per la riapertura delle terme di Rapolano. Il sindaco: "Finalmente"

di Gennaro Groppa

“Finalmente nei primi giorni di giugno riapriranno le terme. Siamo molto felici per aver raggiunto questo risultato”. E’ soddisfatto il sindaco di Rapolano Terme, in provincia di Siena, Alessandro Starnini, per la riapertura ormai prossima di un luogo centrale per la comunità rapolanese. Le terme sono rimaste chiuse per tutto del lockdown, ma proprio in questi giorni torneranno ad aprire al pubblico. “Abbiamo lavorato molto con la Regione Toscana e con Federterme – commenta ancora Starnini – per spingere in questo senso. Le regole alle quali attenersi verranno scrupolosamente osservate e naturalmente tutto avverrà rispettando le norme per una massima sicurezza sanitaria”. Proprio relativamente agli stabilimenti termali si era accesa una polemica nelle scorse settimane. Perché tanto in Toscana come nel resto d’Italia, si stava parlando di stabilimenti balneari e poco, per l’appunto, di terme, che sono invece cruciali per molte località e comunità regionali. I sindaci dei comuni termali sono arrivati a scrivere una lettera al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, per chiedere di poter sedere, attraverso Federterme, al tavolo nel quale si sarebbe dovuto discutere della ripartenza, anche in senso turistico, del territorio. Così alla fine è stato. Starnini un paio di settimane fa aveva alzato la voce: “In questo momento – aveva affermato il primo cittadino rapolanese - c’è una sola cosa da fare: bisogna riaprire, bisogna riaprire, bisogna riaprire. Si deve far ripartire tutto, non c’è più tempo da perdere. Bisogna tornare a far funzionare la nostra società. Io non voglio parlare della situazione sanitaria, in questo momento voglio concentrarmi sulla ripartenza di tutte le attività economiche. Le terme vanno riaperte, e ciò deve avvenire rapidamente”. Ormai siamo dunque al conto alla rovescia.