Sanzioni da 533 a 4mila euro per cinque persone che nella notte di domenica stavano attraversando i confini regionali senza giustificato motivo, come prevede il decreto legge del 25 marzo per il contenimento della pandemia da Coronavirus. Sono stati intercettati dalla Guardia di Finanza di Siena al casello Valdichiana della Autostrada A1. Erano tutti a bordo della stessa auto, residenti in una regione diversa dalla Toscana e destinati al sud Italia. Non hanno saputo dare giustificazioni valide per il loro spostamento: non stavano cioè viaggiando né per motivi di salute, né di lavoro o per altra urgenza. Tra l'altro da un controllo effettuato dalle fiamme gialle è emerso che tutti avevano precedenti per truffa, contrabbando, resistenza a pubblico ufficiale, rapina, associazione per delinquere. Uno di loro era stato scarcerato soltanto a dicembre. Gli agenti hanno effettuato una minuziosa perquisizione della vettura, risultata però senza esito.