Siena, azienda non versa ritenute Irpef e altre addizionali e la Finanza le sequestra 200mila euro

Un'azienda della provincia di Siena, dell'area della Valdichiana, non aveva provveduto ad effettuare il versamento delle ritenute certificate, per l’anno d’imposta 2016, per complessivi 192 mila euro. I finanzieri del comando provinciale hanno proceduto ad eseguire un decreto di sequestro preventivo disposto dal Tribunale. La Finanza spiega che l'operazione trae origine dagli accertamenti svolti da altra amministrazione sul controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi ed in particolare sul regolare versamento delle ritenute certificate dell'impresa che opera nel campo dello stampaggio di materiali termoplastici. I successivi riscontri delle fiamme gialle hanno portato alla luce che il legale rappresentante della società aveva omesso i versamenti delle ritenute Irpef e delle relative addizionali, operate in capo ai lavoratori dipendenti, allo scopo di consentire alla società una forma di autofinanziamento. La Finanza ha dunque proceduto al sequestro delle disponibilità finanziare e di un immobile della società per un valore complessivo di 200mila euro.