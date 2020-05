Il dolore per la morte del carabiniere Giuseppe Carrella: "Un esempio di coraggio"

"Era un collega coraggioso e positivo. Ha affrontato la malattia con uno spirito da leone, sicuro che ce l'avrebbe fatta. Purtroppo non è andata così. Era un esempio per tutti". E' profondo il dolore nell'Arma dei Carabinieri per la scomparsa di Giuseppe Carrella, il militare di stanza a Sinalunga, in provincia di Siena, morto a soli 51 anni a causa di un terribile male. Si sono svolti i funerali alla collegiata di Sinalunga. Purtroppo le restrizioni a causa del Coronavirus hanno impedito quella partecipazione totale che ci sarebbe stata in condizioni normali: Giuseppe era benvoluto e stimato da tutta la città. Sorridente e disponibile aveva sempre una parola per tutti e non si tirava mai indietro quando c'era da aiutare qualcuno. Sui social sono stati centinaia e centinaia i messaggi di cordoglio, a partire da quello dell'amministrazione comunale. Tutta Sinalunga si è stretta alla moglie e alla figlia che piangono una grande persona.