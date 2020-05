Siena, Arma carabinieri nel dolore per la morte a Sinalunga di Giuseppe Carella, militare stimato e apprezzato

L'Arma dei carabinieri di Siena e l'intera città di Sinalunga nel dolore per la scomparsa di Giuseppe Carella. Il militare, di stanza nel centro della Valdichiana, si è spento a soli 51 anni dopo aver lottato contro una terribile malattia. Lascia la moglie Katia e la figlia Ilaria alle quali si è immediatamente stretta tutta la comunità della città in cui Carella era benvoluto ed estremamente apprezzato, non solo per la sua generosità e competenza, ma anche per la gentilezza ed il sorriso con cui si rivolgeva sempre ai cittadini. Profondo cordoglio è stato espresso dall'amministrazione comunale che ricorda la sua "disponibilità e la passione nel compiere il proprio lavoro. Sempre disponibile e sorridente con i cittadini. Ci uniamo al dolore della famiglia e di tutta l'arma dei Carabinieri".