Coronavirus Siena, l'appello del sindaco di Rapolano: "Riaprire subito le terme o sarà un disastro"

di Gennaro Groppa

“In questo momento c’è una sola cosa da fare: bisogna riaprire, bisogna riaprire, bisogna riaprire”. Ripete tre volte queste parole per dare ancora più forza al concetto il sindaco di Rapolano Terme, in provincia di Siena, Alessandro Starnini. Che al riguardo non ha dubbi: “Si deve far ripartire tutto, non c’è più tempo da perdere – dice – Bisogna tornare a far funzionare la nostra società”. Le riaperture arrivano. “Io non voglio parlare della situazione sanitaria – dice Starnini – in questo momento voglio concentrarmi sulla ripartenza di tutte le attività economiche”. Che hanno vissuto uno tsunami di proporzioni epocali in due mesi di chiusura forzata a causa del virus. A Rapolano di attività ce ne sono molte, che fanno riferimento a vari settori merceologici e produttivi. Il pensiero di tanti va subito alle terme, luogo centrale del paese da un punto di vista occupazionale e anche turistico e per le presenze. Starnini non si smentisce: “Ecco, appunto, le terme – afferma – Vanno riaperte”. E aggiunge: “E deve avvenire rapidamente”.

I comuni termali toscani hanno scritto una lettera aperta al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Chiedono di non essere dimenticati. D’altronde nelle ultime settimane si è parlato tanto di regole e protocolli per la riapertura degli stabilimenti balneari che interessano una grande quantità di persone, tra coloro che vi lavorano o hanno profitti dall’indotto generato dalle vacanze estive ed i clienti che trascorrono i giorni di ferie al mare. Ma un indotto rilevante lo generano anche gli stabilimenti termali toscani. Federterme ha chiesto a Rossi di poter far parte del tavolo per il rilancio del turismo in regione. “Abbiamo firmato anche noi la lettera – precisa il sindaco di Rapolano Terme – e mi auguro che il prima possibile ci vengano fornite informazioni più chiare al riguardo. Non dimentichiamoci che il settore termale può avere risultati importanti anche per un turismo di prossimità, noi ci puntiamo”. A Rapolano Terme sono stati stanziati gli oltre 25mila euro arrivati dallo Stato per i buoni spesa, attraverso i quali sono stati aiutati 130 nuclei familiari. “I nostri cittadini si sono comportati bene sin dal momento del lockdown, attenendosi alle regole – commenta il sindaco – Abbiamo attivato anche uno speciale conto corrente nel quale privati, aziende e associazioni hanno la possibilità di effettuare donazioni in favore di chi è in difficoltà, e ne abbiamo già registrate molte. Ora però si deve ripartire e riaprire tutto”.