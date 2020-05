Coronavirus, crisi agricoltura per mancanza di lavoratori: nei campi mais invece di pomodori, cocomeri, meloni

Allarme lavoro nei campi anche in provincia di Siena. Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio anche l'agricoltura. A spiegare la situazione è Luca Marcucci, coltivatore della Valdichiana e vicepresidente della Cia Siena: “Non si trova la manodopera per lavorare nei campi, sarò costretto a cambiare colture perché non posso correre il rischio di non avere persone per la raccolta”. Marcucci per settimane non è riuscito a trovare persone per lavorare nella sua azienda agricola a Sinalunga, specializzata nelle colture ortofrutticole. “In questo periodo si sarebbero dovuti piantare pomodori, cocomeri, meloni. Così ho deciso di ridurre dell’80 per cento la coltivazione di queste colture e ho piantato mais che non ha bisogno di persone per la raccolta”.