Incidente stradale sulla Siena-Bettolle tamponamento tra due auto e camion. Due feriti, disagi per il traffico

Tamponamento con feriti sulla Siena-Bettolle. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio della giornata di oggi, 13 maggio. Nell'incidente sono stati coinvolti un mezzo pesante e due automobili. Il tutto nella carreggiata in direzione Siena. Per consentire i soccorsi e i rilievi del caso, il traffico è stato temporaneamente deviato sulla corsia di sorpasso. Il tutto al chilometro 29,800 all'altezza del comune di Rapolano Terme. Per ripristinare il transito in piena sicurezza sono intervenuti il personale dell'Anas, gli uomini del 118, per soccorrere gli automobilisti feriti, e le Forze dell'ordine per le attività di rimozione dei veicoli e di pulizia del piano viario.