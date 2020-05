Siena, Marchetti: "Dal primo agosto ripartenza del turismo". L'ottimismo del sindaco di Chianciano Terme

di Gennaro Groppa

Da Andrea Marchetti, sindaco di Chianciano Terme, comune in provincia di Siena, arriva una ventata di fiducia per la ripresa. “Sono ancora un po’ preoccupato – dice – ma credo che dal primo agosto le nostre attività potrebbero ricominciare a lavorare con il turismo”. Proprio a Chianciano, dove restano 3 casi di positività al Covid 19, si stanno studiando protocolli di riabilitazione per chi è guarito e vuole rimettersi in forma.

Sindaco Marchetti, ora deve pensare alla situazione economica delle varie attività del territorio...

“Per noi il turismo è fondamentale. A Chianciano Terme tanti vivono di lavori stagionali proprio nel settore turistico, quindi questo è indubbiamente un momento di forte difficoltà. Abbiamo stanziato una prima parte dei buoni spesa, dal governo ci sono arrivati 46mila euro e ne abbiamo già assegnati 19mila, gli altri li daremo a breve. C’è stata tanta solidarietà, con Pro Loco, Croce Verde e Misericordia che si occupano di un emporio sociale dove vengono raccolti e poi consegnati a chi ha difficoltà generi alimentari a lunga scadenza. Abbiamo concesso gratuitamente il suolo pubblico, gli alberghi possono allestire all’esterno sale alternative per i pasti senza dover pagare nemmeno diritti di segreteria. Abbiamo già stabilito che, quando riapriranno, parrucchieri, estetisti e tatuatori potranno lavorare sette giorni su sette dalle 7 alle 22. Stiamo lavorando anche per arrivare ad una riduzione della Tari per le utenze non domestiche”.

Quali scenari vede per il turismo e per il termalismo che sono di vitale importanza per Chianciano?

“Le preoccupazioni sono tante. I Comuni termali hanno scritto una lettera al presidente della Regione Enrico Rossi per chiedere che Federterme sia presente nei tavoli allestiti per il rilancio del turismo toscano. Si parla tanto di strutture balneari, ma devono pensare anche a noi. Devono essere stabiliti dei protocolli per la riapertura degli stabilimenti termali dato che questi possono essere importanti anche per un turismo di prossimità”.

Il settore termale potrà avere dei riscontri da un turismo di prossimità nei mesi autunnali?

“Io sono ottimista e fiducioso, e mi auguro che delle risposte possano esserci già da agosto. Le terme sono relax e sono anche strutture sanitarie. Abbiamo la palestra della salute, con l’Università di Pittsburgh che ha investito da noi. Abbiamo Chianciano Salute. E stiamo lavorando a test, screening e percorsi che possano essere utili anche a chi ha avuto il Coronavirus, e vorrà rimettersi in forma”.